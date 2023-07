Bei Überfall auf Spätkauf verletzt

Nr. 1244

Ein 50-jähriger Mitarbeiter eines Spätkaufs in Kreuzberg wurde in der vergangenen Nacht bei einem Überfall verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat ein unbekannter Mann kurz nach Mitternacht das Geschäft in der Yorckstraße. Er begab sich, ein Messer in der Hand haltend, unmittelbar hinter den Tresen mit Kasse und forderte Geld von dem Angestellten. Weil dieser sich weigerte, stach der Tatverdächtige mehrfach in Richtung des Oberkörpers des Mannes, wobei er dem 50-Jährigen Schnittverletzungen an einem Arm sowie am Kopf zufügte. Anschließend flüchtete der Angreifer ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Verletzten ambulant am Ort. Eine weitere ärztliche Behandlung hielt der Angestellte für nicht erforderlich. Die Ermittlungen führt ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).