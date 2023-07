Erst Beute gemacht, dann festgenommen

Nr. 1243

Gestern Abend wurde ein mutmaßlicher Räuber in Wilhelmstadt festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 26-Jährige gegen 19.40 Uhr in einem Geschäft in der Heerstraße eine 54-jährige Verkäuferin mit einem Messer bedroht und die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse gefordert haben. Nachdem er daraufhin das Geld bekommen hatte, flüchtete er. Er soll dann in der Nähe in ein Taxi gestiegen sein und den 44-jährigen Fahrer ebenfalls mit dem Messer bedroht und zum Losfahren aufgefordert haben. Da zwischenzeitlich alarmierte Polizeieinsatzkräfte eintrafen, stieg er allerdings gleich wieder aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Südpark, wo er von den Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 23 festgenommen wurde. Die mutmaßliche Beute hatte er noch dabei. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten das Geld sowie das Messer und überstellten den Festgenommenen der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West), welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat. Die Verkäuferin und der Taxifahrer blieben körperlich unverletzt und benötigten zunächst keine ärztlichen Behandlungen.