Mit Stichverletzung ins Krankenhaus

Nr. 1242

Passanten riefen gestern Abend Rettungskräfte zu einer Tankstelle in Alt-Hohenschönhausen. Kurz vor 21.50 Uhr bemerkten die Anrufer auf dem Gelände an der Rhinstraße den verletzten 25-Jährigen, der wenig später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde bei dem jungen Mann eine Stichverletzung am Oberkörper festgestellt und er wurde stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll für den Verletzten dem Vernehmen nach nicht bestanden haben. Hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei gegenüber konnte oder wollte der 25-Jährige keine Angaben machen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.