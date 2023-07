Fahrzeuge in Brand gesetzt

Nr. 1241

Bei einem Brand erlitten in der vergangenen Nacht drei Fahrzeuge in Wittenau einen Totalschaden. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 1.40 Uhr Rauch auf einem Gewerbehof in der Lübarser Straße. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten drei Autos im Vollbrand fest. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zwei weitere Kraftfahrzeuge wurden durch die Hitzestrahlung leicht beschädigt. Das Feuer beschädigte zudem die Haussubstanz eines Gewerbegebäudes. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.