Polizistin in den Finger gebissen

Nr. 1239

Gestern Morgen beendete eine Polizistin ihren Dienst, nachdem sie von einer Frau in den Finger gebissen worden war. Die Beamtin und ihr Kollege wurden gegen 6.30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft am Wilhelmsruher Damm in Wittenau alarmiert. Der Ladendetektiv zeigte an, dass eine 23-Jährige mehrere Packungen Kaffee sowie diverse Deosprays entwendet habe. Da die Tatverdächtige keine Personaldokumente bei sich hatte, sollte sie zur Identitätsfeststellung zum Polizeiabschnitt mitgenommen werden. Bereits während der Anzeigenaufnahme wurde sie zunehmend aggressiver, beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte, so dass sie gefesselt wurde. Auf dem Weg zum Streifenwagen trat sie der Kollegin gegen das Bein und setzte ihre lautstarken Beleidigungen fort. Nach den Maßnahmen in der Dienststelle wurde die 23-Jährige vor das Gebäude geführt. Beim Abnehmen der Handfesseln biss sie dann der Polizistin in den Finger. Die Kollegin kam in Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und beendete danach ihren Dienst. Die 23-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.