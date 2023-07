Fußgänger angefahren und geflüchtet

Nr. 1237

In der vergangenen Nacht fuhr eine Person in einem Smart einen Fußgänger in Neukölln an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigem Kenntnisstand sowie Zeugenangaben soll sich ein 44-Jähriger gegen 23.30 Uhr auf die Fahrbahn der Sonnenallee begeben und dort aufgehalten haben. Ein Smart, der in der Sonnenallee in Richtung Kottbusser Damm unterwegs war, näherte sich dem Mann, betätigte die Lichthupe und wechselte mehrfach die Fahrstreifen. Der 44-Jährige folgte dem mehrfachen Wechsel auf der Fahrbahn und soll, als das Fahrzeug fast auf gleicher Höhe war, in Richtung des Wagens gesprungen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger durch die Luft geschleudert wurde und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Smart setzte seine Fahrt über den Kottbusser Damm in Richtung Kottbusser Tor ohne anzuhalten fort und entkam. Der 44-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf sowie möglicherweise auch innere Verletzungen. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens brachte ihn zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Da der Verdacht besteht, dass der Verletzte unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, erfolgte dort zudem eine Blutentnahme. Die weiteren Ermittlungen sowie die Suche nach der Person, die den Smart gefahren hatte, dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.