Durchsuchung bei Polizeibeamten

Gemeinsame Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1235

Gestern Abend wurde ein Durchsuchungsbeschluss gegen einen Beamten der Polizei Berlin wegen des Tatvorwurfs der Unterschlagung vollstreckt. Dem Beamten wird vorgeworfen, am 6. Juli 2023 bei einem Einsatz im Görlitzer Park elektronische Geräte aus einem Rucksack entnommen und unterschlagen zu haben. Den Rucksack hatte ein Mann zurückgelassen, der beim Erblicken der Einsatzkräfte unerkannt geflüchtet war. Nach dem Hinweis einer anderen Dienstkraft nahmen das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen gegen den Polizeibeamten auf, in deren Rahmen gestern ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss in Dienst- und Privaträumen vollstreckt wurde. Die in Rede stehenden Gegenstände konnten sichergestellt werden. Die Ermittlungen – wie auch die Prüfung disziplinarrechtlicher Schritte – dauern an.