Busfahrer mit Messer bedroht

Nr. 1234

In der vergangenen Nacht bedrohte ein Mann einen BVG-Busfahrer in Neukölln mit einem Messer. Gegen 2.50 Uhr stieg der 31-Jährige am Hermannplatz in einen Linienbus, griff dem Busfahrer an den Hals und forderte ihn unter Vorhalten eines Messers auf, zu einem Krankenhaus zu fahren. Anschließend setzte sich der 31-Jährige auf einen Platz hinter dem Busfahrer. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch andere Fahrgäste im Bus. Während der Busfahrer die Fahrt auf der normalen Route fortsetzte, trat der 31-Jährige erneut an ihn heran, wiederholte seine Forderung und drohte ihn zu töten. Der 61-Jährige alarmierte unbemerkt über seine Leitzentrale die Polizei. An der Kreuzung Brücken- Ecke Rungestraße stoppte der Busfahrer, stieg aus und wies die eingetroffenen Polizeikräfte ein. Unter Androhung des Schusswaffengebrauchs überwältigten sie den Tatverdächtigen noch im Bus sitzend und nahmen ihn fest. Das als Tatmittel genutzte Messer wurde beschlagnahmt. Im Anschluss kam der 31-Jährige in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Linie N8 niemand.