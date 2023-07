Körperverletzung und Beleidung mit homophobem und fremdenfeindlichem Hintergrund

Nr. 1233

Gestern Abend kam es in Neukölln zu Streitigkeiten mit wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung. Aktuellen Erkenntnissen nach gerieten gegen 19.25 Uhr zunächst eine 20- und 22-jährige Frau mit einer 30-jährigen Frau in einem Einkaufscenter in der Hermannstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die 30-jährige Frau der 20-Jährigen ins Gesicht gespuckt, sie gegen die Beine getreten und anschließend homophob beleidigt haben. Im Gegenzug dazu soll die 22-Jährige die 30-jährige Frau fremdenfeindlich beleidigt haben. Ein hinzugekommener 29-jähriger Mann soll daraufhin der 20-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend entfernten sich der 29-jährige Mann und die 30-jährige Frau in unbekannte Richtung. Die 20-jährige Frau benötigte nach dem Schlag ins Gesicht keine ärztliche Behandlung. Gegen 22.30 Uhr erschienen die zunächst unbekannt geflüchteten Beteiligten in Begleitung zweier Zeugen bei einem Polizeiabschnitt und äußerten sich zum Geschehen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernimmt die weiteren Ermittlungen.