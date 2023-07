Verkehrsunfälle mit Krafträdern - Zwei Personen verletzt

Gestern Mittag kam es zu zwei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Krafträdern in Reinickendorf. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 1230

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Transporter gegen 12 Uhr die Amendestraße in Richtung Residenzstraße. Beim Überqueren der Reginhardstraße soll der Mann einen 67-jährigen Kradfahrer übersehen haben, welcher vorfahrtberechtigt in Richtung Winterstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt Verletzungen an den Extremitäten sowie am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nr. 1231

Gegen 12.25 Uhr soll es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Krad gekommen sein. Nach ersten Informationen habe ein 61-jähriger Autofahrer versucht, aus einer Einfahrt in den Fließverkehr auf der Teichstraße einzufahren. Dabei übersah er einen ebenfalls 61-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads und erfasste diesen. Letzterer erlitt eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen am Bein sowie Hautabschürfungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Teichstraße war zwischen Brusebergstraße und Lübener Weg in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.20 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.