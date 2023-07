Farbschmierereien an einem Parteibüro

Nr. 1229

Gestern Nachmittag wurde in Neukölln eine Sachbeschädigung an einem Parteibüro festgestellt. Ein Mitarbeiter des Parteibüros zeigte gegen 15.45 Uhr die Farbschmierereien an der Fassade und an dem Büroschild des Büros in der Friedelstraße an. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte dokumentierten die Sachbeschädigung und leiteten ein Strafermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.