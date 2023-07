Motorradfahrer fährt Polizisten an und versucht zu flüchten

Nr. 1225

Gestern Nachmittag versuchte ein Motorradfahrer in Charlottenburg zu flüchten, nachdem er einen Polizisten angefahren hatte. Gegen 15.25 Uhr führten Einsatzkräfte eine Verkehrssonderkontrolle am Siemensdamm durch. Ein 33-jähriger Kradfahrer befuhr den Siemensdamm vom Jakob-Kaiser-Platz kommend stadtauswärts in Fahrtrichtung Nonnendammallee mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Auf Grund dessen wurde der Motorradfahrer durch einen Polizisten mit Anhaltesignalen aufgefordert, rechts in den Letterhausweg abzubiegen und sich dort verkehrsrechtlich überprüfen zu lassen. Der Zweiradfahrer deutete zunächst an, der Aufforderung nachzukommen, in dem er deutlich sichtbar abbremste und den Fahrstreifen zum Abbiegen wechselte. Auf Höhe der Haltelinie, kurz vor der Kreuzung Siemensdamm / Letterhausweg, fuhr der Motorradfahrer gegen ein verkehrsbedingt wartendes Auto und riss dessen Stoßstange seitlich ab. Anschließend beschleunigte der Kradfahrer plötzlich stark und versuchte zu flüchten. Hierbei fuhr der 33-Jährige direkt auf den Anhalteposten zu, der einen direkten Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte. Der Motorradfahrer traf den Polizeibeamten dennoch leicht und kam dabei zu Fall. Nun versuchte der Unfallverursacher zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach kurzer Nacheile durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Kradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin führte der Mann diverse Drogen in seinem Rucksack mit, die den Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln nahelegten. Darüber hinaus gab der 33-Jährige an, dass er kürzlich Drogen konsumiert habe und das Motorrad nur geliehen sei. Der Mann wurde für eine Blutentnahme und zur ambulanten Behandlung seiner durch den Sturz erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und anschließend in einen Polizeigewahrsam eingeliefert. Das Motorrad wurde beschlagnahmt. Des Weiteren durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung des 33-Jährigen auf richterliche Anordnung. Hierbei wurden noch weitere Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt. Der angefahrene Polizist wurde nicht verletzt. Die Ermittlungen der zuständigen Fachdienststelle der Direktion 2 (West) dauern an.