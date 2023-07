Gruppe Jugendlicher schlägt Mann nieder

Nr. 1223

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte der Polizei Berlin zu einer gefährlichen Körperverletzung in Neukölln alarmiert. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll ein 54-jähriger Mann gegen 18.15 Uhr auf der Straße Richardplatz Ecke Karl-Marx-Platz vor einem Getränkemarkt aus einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher im Alter von 14-17 Jahren heraus attackiert worden sein. Der Mann wurde von einem 16-jährigen Jugendlichen mit der Faust niedergeschlagen. Auf dem Boden liegend trat ihm der 16-Jährige in den Bauch. Ein weiterer Jugendlicher beteiligte sich an der Attacke und trat dem Mann gegen und auf den Kopf. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Kirschstraße. Der 54-Jährige war nicht ansprechbar und wurde mit einer Schädelfraktur und diversen Einblutungen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär versorgt wird. Die Gruppe Jugendlicher konnte von Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 54 in der Karl-Marx-Straße gestellt werden. Sie wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen wurden informiert. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).