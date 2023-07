Mit Reizgas besprüht und mit Messer verletzt

Nr. 1221

Gestern Nachmittag kam es in der Nähe eines Einkaufszentrums in Lichtenberg zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Männer verletzt wurden. Gegen 16.20 Uhr geriet ein 20-jähriger Mann aus bisher unbekannt gebliebenen Gründen mit zwei 29-jährigen Männern in der Herzbergstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung besprühte der 20-Jährige die 29-Jährigen mit Reizgas, woraufhin die beiden flüchteten. Der 20-Jährige verfolgte die beiden Männer und verletzte einen mit einem Messer am Oberschenkel. Danach flüchtete der 20-Jährige mit einem Fahrrad in zunächst unbekannte Richtung. Durch intensive Ermittlungen konnte der Angreifer im Nachgang durch Einsatzkräfte in seiner Wohnung festgenommen werden. Der 20-Jährige wurde zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu einem Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Die beiden 29-Jährigen wurden durch die Berliner Feuerwehr ambulant behandelt. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung übernommen.