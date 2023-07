Rolltreppe hinuntergestoßen

Nr. 1219

Gestern Abend kam es in einem U-Bahnhof in Moabit zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand geriet ein 27-Jähriger gegen 21.25 Uhr mit zwei Unbekannten an der Station Turmstraße aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Beim Verlassen des Bahnhofs griff einer der Tatverdächtigen den Mann körperlich an, so dass der 27-Jährige die Rolltreppe hinunterstürzte. Zuvor schlug der Angreifer noch mit einer Glasflasche gegen den Kopf seines Opfers. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Rettungskräfte brachten den Attackierten mit einem Schädel-Hirn-Trauma zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.