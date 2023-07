Verletzter Motorradfahrer

Nr. 1218

In der vergangenen Nacht wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Motorrad gegen 1.50 Uhr die Schönhauser Allee auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Danziger Straße. Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr zeitgleich vom rechten Fahrbahnrand an und über den mittleren Fahrstreifen auf die linke Spur, um von dort auf die Eberswalder Straße nach links abbiegen zu können. Dabei erfasste er mit seinem Wagen den Motorradfahrer, der durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube des Autos geschleudert wurde und anschließend auf dem Asphalt liegen blieb. Er erlitt durch den Sturz diverse Prellungen, Schürfwunden sowie eine Beinverletzung und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.