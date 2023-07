Festnahmen nach Diebstahl und Hehlerei

Nr. 1217

Gestern Vormittag wurden in Hellersdorf zwei Männer wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei von Einsatzkräften der Polizei festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen beobachteten eine Zeugin und ein Zeuge gegen 10 Uhr in der Stendaler Straße, dass ein Mann mehrere Fahrräder in einen Transporter einlud. Da ihnen das verdächtig vorkam, alarmierten sie die Polizei. Die eingetroffenen Beamten trafen den 31-Jährigen auf dem Fahrersitz des Transporters an und forderten ihn auf, den Kofferraum zu öffnen. Dort fanden sie fünf hochwertige Fahrräder, die der 31-Jährige nach eigenen Angaben von einem 40-Jährigen gekauft haben wollte. Eines der Fahrräder war bei der Polizei bereits registriert. Sein 44-jähriger Besitzer, der den Diebstahl aus seinem Keller noch nicht bemerkt hatte, wurde kontaktiert und konnte kurz darauf sein Rad abholen. Er gab an, dass ihm auch ein Reifensatz fehle. Noch während der Sachverhaltsaufnahme fuhr der mutmaßliche Komplize des 31-Jährigen auf einem Fahrrad vorbei und konnte von den Beamten gestoppt werden. Mit einem richterlichen Beschluss wurden die Wohnung und der Keller des 40-Jährigen durchsucht, wobei im Keller der erwähnte Reifensatz des 44-jährigen Bestohlenen gefunden und seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wurde. Die beiden festgenommenen 31- und 40-Jährigen wurden der Kriminalpolizei überstellt, der Transporter und die restlichen Fahrräder beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).