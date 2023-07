Festnahme nach Angriff auf Pärchen

Nr. 1214

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 52 nahmen in der vergangenen Nacht einen Mann fest, der zuvor ein Paar in Kreuzberg attackiert haben soll. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge, waren zwei 44 und 50 Jahre alte Männer gegen 1.30 Uhr in der Hagelberger Straße unterwegs, als sie von einem zunächst Unbekannten homophob beleidigt wurden. Die sich anschließende verbale Auseinandersetzung mündete darin, dass der Pöbler dann dem Jüngeren mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug, gegen dessen Körper trat und sein Opfer zu Boden stieß. Anschließend griff er auch den Begleiter mit Faustschlägen und Tritten an und brachte auch ihn zu Boden. Alarmierte Polizeikräfte konnten den 21-jährigen Angreifer kurz darauf an der Ecke Mehringdamm festnehmen. Dieser gab an, von den Männern ebenfalls geschlagen worden zu sein und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Attackierten ließen sich von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens versorgen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.