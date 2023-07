Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1209

Heute Vormittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Köpenick verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Lieferwagen gegen 9 Uhr die Mahlsdorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße und bog nach rechts in die Eitelsdorfer Straße ab. Als er aus der Eitelsdorfer Straße rückwärts auf die Mahlsdorfer Straße zurückfuhr, erfasste er mit seinem Fahrzeug eine 81-jährigen Radfahrer. Dieser wollte die Mahlsdorfer Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren, um in die Eitelsdorfer Straße zu gelangen. Der 81-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn und zog sich eine blutende Kopfverletzung zu. Passanten leisteten Erste Hilfe, die von alarmierten Rettungskräften übernommen wurde. Anschließend brachten sie den Senior in ein Krankhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.