Mutmaßliches Räuberduo festgenommen

Nr. 1208

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 54 nahmen heute früh zwei Männer fest und überstellten sie der Kriminalpolizei. Den beiden 23 und 49 Jahre alten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, zwei Raubtaten in Kreuzberg begangen zu haben.

Gegen 5.25 Uhr sollen die beiden einen 39-Jährigen an der Oberen Freiarchenbrücke überfallen haben. Dabei habe der Jüngere dem Passanten an den Hals gegriffen und dessen Kette abgerissen, während sein Komplize auf den Überfallenen einredete. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß. Der Begleiter des 39-Jährigen lief den Tatverdächtigen nach und alarmierte die Polizei, welche die Flüchtenden am Weichselplatz in Neukölln festnahm. Die beiden Festgenommenen kamen in einen Polizeigewahrsam, in dem sie sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme unterziehen mussten. Anschließend wurden sie der Kriminalpolizei übergeben. Der 39-Jährige klagte über Schmerzen am Hals, brauchte aber nicht medizinisch behandelt werden. Sein ein Jahr jüngerer Begleiter blieb unverletzt.

Während der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass es gegen 5 Uhr an derselben Brücke zu einer weiteren Tat kam. Dabei soll ein Tatverdächtiger einem 26-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf und den Bauch geschlagen und ihm die Kette vom Hals gerissen haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit drei weiteren Personen in unterschiedliche Richtungen. Der Überfallene klagte über Schmerzen an den Rippen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab.

Nunmehr wird geprüft, ob der 23-Jährige, bei dem zwei Halsketten beschlagnahmt wurden, für beide Taten verantwortlich und der 49-Jährige einer der Komplizen ist. Die Ermittlungen dauern an.