Mit zerbrochener Bierflasche in den Oberkörper gestochen

Nr. 1205

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Wedding alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen kam es gegen 19.15 Uhr im U-Bahnhof Wedding zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 43 und 44 Jahren. Im Laufe des Streits zerbrach der 44-Jährige eine Bierflasche an einem Mülleimer und stach in Richtung des 43-Jährigen. Er verletzte ihn dabei am linken Rippenbogen. Der 43-jährige Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär behandelt wird. Der Tatverdächtige, der dem Verletzten namentlich bekannt ist, flüchtete in unbekannte Richtung. Die Suche nach ihm in der Nähe des Tatortes blieb zunächst erfolglos. Die weiteren Ermittlungen zu der Tat hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.