Festnahmen nach Überfall auf Rollstuhlfahrerin

Nr. 1204

Einsatzkräfte der Brennpunkteinheit der Polizeidirektion 5 (City) nahmen gestern Vormittag zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, in Mitte eine Rollstuhlfahrerin überfallen zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen saß die 34-Jährige gegen 10 Uhr in ihrem Rollstuhl vor einem Supermarkt in der Karl-Liebknecht-Straße und hatte vor sich eine Mütze auf den Boden gelegt, um Geld zu sammeln. Dann seien die zwei Männer gekommen, wobei der 29-Jährige den Rollstuhl festgehalten und dessen 46-jähriger Begleiter die Mütze samt Inhalt an sich genommen habe. Zudem forderten beide Tabak von der Frau. Umherstehende bemerkten die Situation und alarmierten die Polizei. Die mutmaßlichen Räuber, die die 34-Jährige auch noch beleidigt haben sollen, verfügen über keinen festen Wohnsitz und wurden der Kriminalpolizei überstellt, welche die weiteren Ermittlungen führt. Die Überfallene blieb unverletzt.