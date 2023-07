Autodiebe auf frischer Tat ertappt

Nr. 1203

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte auf einen Autodiebstahl in Französisch-Buchholz aufmerksam. Gegen 3.30 Uhr wurden die drei Tatverdächtigen in der Straße 182 dabei beobachtet, als sie sich an einem Mercedes Sprinter zu schaffen machten. Während ein 32 Jahre alter Mann sich Zugang zum Fahrzeuginneren verschaffte und den Wagen startete, gingen seine beiden Komplizen, eine 31-jährige Frau sowie ein 27-jähriger Mann, zu einem in der Nähe geparkten Mietfahrzeug. Dort wurden sie von den Dienstkräften festgenommen. Der 32-Jährige soll zunächst versucht haben, mit dem Transporter zu fliehen. Auf der Flucht sprang der Mann aus dem noch rollenden Wagen und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Dienstkräfte konnten ihn nach kurzer Flucht ebenfalls stellen und festnehmen. Beim Übersteigen eines Zauns hatte sich der Tatverdächtige am Bauch verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Er und seine beiden Komplizen wurden anschließend der Kriminalpolizei überstellt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).