Vor Kontrolle geflüchtet und in parkende Autos gerast

Nr. 1200

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte auf ein Fahrzeug in Neukölln aufmerksam. Gegen 16.10 Uhr soll der Ford Focus an der Mainzer Straße Ecke Boddinstraße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Als sich der Einsatzwagen näherte, habe der 17-jährige Fahrer versucht, sich der Kontrolle zu entziehen und davonzufahren. Als der Wagen an der Einmündung Falk- Ecke Werbellinstraße schlagartig abbog, musste eine Passantin ihren Kinderwagen von der Straße reißen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer hat daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte gegen ein geparktes Auto, das am rechten Fahrbahnrand stand. Dieses wurde in vier weitere, ebenfalls geparkte Fahrzeuge geschoben. Der Tatverdächtige versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, konnte jedoch in der Morusstraße von den Einsatzkräften festgenommen werden. Er gab an, unter dem Einfluss von Betäubungsmittel zu stehen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Familie übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).