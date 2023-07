Radfahrer fährt Fußgänger an

Nr. 1199

In Charlottenburg fuhr ein 33-jähriger Radfahrer gestern Nachmittag einen 57-jährigen Fußgänger an. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und Aussagen von Zeuginnen befuhr der 33-Jährige gegen 15.20 Uhr mit seinem Fahrrad den Radfahrstreifen in der Kantstraße vom Savignyplatz kommend in Richtung Uhlandstraße. Als er auf dem Radfahrstreifen vor sich den 57-Jährigen bemerkte, soll er geklingelt haben, wobei der Fußgänger jedoch nicht reagiert habe. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der mit Verletzungen an den Beinen und am Becken zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus kam. Der Radfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.