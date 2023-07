Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1198

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Tiergarten alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 64-jähriger Taxifahrer die Hofjägerallee gegen 17.10 Uhr auf der dortigen Busspur in Richtung Stülerstraße befahren haben, als eine 23-jährige Radfahrerin auf einem Fußgängerüberweg die Straße zu queren versuchte. Da sich der Verkehr auf den übrigen Spuren zu dem Zeitpunkt staute, habe der Taxifahrer die Frau erst spät sehen und nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 23-Jährige Verletzungen am Kopf, an den Armen und am Oberkörper zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).