Antisemitische Parolen bei Feier gerufen

Nr. 1194

Zu einer Beleidigung mit antisemitischem Hintergrund in Mitte ermittelt seit gestern Abend der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 57 wurden kurz vor 20 Uhr zunächst zu einer randalierenden Person zu einer Musik-Hochschule in der Französischen Straße alarmiert. Ein 51-jähriger Mann hatte sich dort unberechtigt Zutritt zu einer Feierlichkeit verschafft, im Beisein der Gäste lautstark antisemitische Parolen gerufen und eine Frau beleidigt. Auf die mehrfache Aufforderung einer Hochschulmitarbeiterin, den Ort zu verlassen, habe er nicht reagiert. Erst nachdem die Polizei gerufen worden war und diese sich hörbar dem Gebäude genähert hatte, habe er sich aus dem Haus bewegt und sei davongelaufen. Ihm nacheilende Einsatzkräfte nahmen den Mann in der Nähe fest. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von etwa zwei Promille. Der Mann kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam, wo ihm auf staatsanwaltschaftliche Anordnung hin auch Blut entnommen wurde. Im Anschluss der Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen zu der Beleidigung und dem Hausfriedensbruch dauern an.