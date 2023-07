Ermittlungen wegen Verdacht des sexuellen Missbrauchs

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1191

Seit Anfang der Woche führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes ein Ermittlungsverfahren gegen einen Angehörigen der Polizei Berlin. Der Verdächtige soll in seiner Funktion als ehrenamtlicher Fußballtrainer einen 13-jährigen Spieler sexuell missbraucht haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin wurden am 10. Juli 2023 Räumlichkeiten seiner Dienststelle sowie seiner Wohnanschrift durchsucht. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten mehrere elektronische Geräte sicher, deren Auswertungen andauern.

Neben den strafrechtlichen Ermittlungen werden dienstrechtliche Maßnahmen geprüft. Zwischenzeitlich wurde der Betroffene bereits in den Innendienst versetzt.