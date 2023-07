Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Nr.1192

Bei Bauarbeiten wurde gestern Nachmittag eine 500 kg schwere Weltkriegsbombe in Marzahn gefunden. Arbeiter entdeckten sie gegen 14.00 Uhr bei Erdarbeiten auf einem Tennisplatz im Geraer Ring. Da von der Bombe keine unmittelbare Gefahr ausgeht, entschieden sich Kriminaltechniker der Polizei die Entschärfung auf morgen zu terminieren. Der Fundort des Blindgängers ist derzeit abgesperrt und wird von Einsatzkräften der Polizei rund um die Uhr bewacht. Aus Sicherheitsgründen wird ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort errichtet. Insgesamt sind rund 15.300 Menschen von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Sie werden die Möglichkeit haben, sich in eingerichteten Notunterkünften an folgenden Örtlichkeiten zu begeben:

Grundschule am Bürgerpark, Jan-Petersen-Straße 18b, 12679 Berlin

Rudolf-Virchow-Oberschule, Glambecker Ring 90, 12679 Berlin

Victor-Klemperer-Kolleg, Martha-Arendsee-Straße 15, 12681 Berlin

Tagore-Gymnasium, Sella-Hasse-Straße 25, 12687 Berlin

Kerschensteiner Integrierte Sekundarschule, Golliner Straße 2, 12689 Berlin (nur hier sind Hunde erlaubt)

Ebenfalls betroffen sind drei Kindertagesstätten, drei Schulen bzw. Horteinrichtungen, diverse Einkaufsmöglichkeiten und 27 Wohnblöcke. Nach Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen und Errichtung von Verkehrssperren, soll mit der Entschärfung der Bombe gegen 12 Uhr begonnen werden.