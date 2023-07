E-Roller-Fahrer fährt Radfahrerin an

Nr. 1189

In Wilmersdorf wurde eine 58-jährige Radfahrerin gestern Nachmittag so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 19-Jähriger gegen 17.25 Uhr mit einem gemieteten E-Roller den Radweg der Wiesbadener Straße aus Richtung Mecklenburgische Straße kommend in Richtung Sodener Straße. Als er die 58-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg fuhr, von hinten überholte, streifte er die Frau, wodurch beide zu Fall kamen. Die Radfahrerin zog sich bei dem Sturz einen Rippenbruch zu. Der 19-Jährige erlitt eine leichte Verletzung an einem Knie, die nicht behandelt werden musste. Die Ermittlungen zu dem Ereignis übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte der Polizeidirektion 2 (West).