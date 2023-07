Radfahrerin bei Sturz verletzt

Nr. 1188

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte wurde in der vergangenen Nacht eine Fahrradfahrerin verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 23-Jährige gegen 1.15 Uhr die Brunnenstraße in Richtung Rosenthaler Platz, als plötzlich eine 39-jährige Frau die Fahrertür eines geparkten Autos öffnete. Um der Tür auszuweichen, soll die Radfahrerin nach links gefahren sein, geriet dabei in die Straßenbahnschienen und stürzte. Dadurch erlitt die junge Frau, die alkoholisiert wirkte, Kopf- und Gesichtsverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Dort wurde zudem eine Blutentnahme bei der Radfahrerin durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.