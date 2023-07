Seniorin von E-Scooter-Fahrer angefahren und verletzt

Nr. 1186

Gestern Nachmittag kam es in Alt-Treptow zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14 Uhr soll ein unbekannter E-Scooter-Fahrer den Gehweg der Kiefholzstraße in Richtung Bouchéstraße befahren haben. An einer dortigen Ersatzbushaltestelle fuhr er eine 89-Jährige an, die dort wartete. Die Frau stürzte und erlitt einen Beinbruch. Der Unbekannte soll kurz stehen geblieben sein, habe seine Fahrt dann jedoch fortgesetzt. Die Seniorin kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).