Autounfall mit mehreren Beteiligten

Nr. 1181

Gestern Mittag kam es in Buch zu einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Auto gegen 13.30 Uhr die A10 vom Dreieck Pankow kommend in Richtung Dreieck Barnim auf dem mittleren Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er gegen einen vor ihm fahrenden Pkw eines 47 Jahre alten Mannes, so dass dieser in Richtung Standstreifen gestoßen wurde. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 58-Jährigen, der wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen stand. Durch den Aufprall rollte der Pkw des 58-Jährigen die Böschung herunter. Im weiteren Verlauf fuhr der 45-Jährige gegen einen Lkw eines 38-jährigen Mannes und verkeilte sich mit seinem Auto unter dem Auflieger des Lkws. Durch die Zusammenstöße wurde die 13-jährige Beifahrerin des 45-Jährigen am Kopf verletzt. Der 47-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper und Schnittverletzungen und der 58 Jahre alte Mann zog sich ebenso wie seine 17-jährige Beifahrerin und sein 24-jähriger Beifahrer eine Kopfverletzung zu. Sie alle wurden für eine stationäre Behandlung in ein Krankhaus gebracht. Der 45-Jährige verletzte sich bei dem Unfall an einer Hand, sie konnte ambulant behandelt werden. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Die A 10 war ab dem Autobahndreieck Pankow für die Unfallaufnahme und die anschließende Räumung der erheblich beschädigten Fahrzeuge bis etwa 19.40 Uhr komplett gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.