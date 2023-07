Versuchter Buntmetalldiebstahl – zwei Männer festgenommen

Nr. 1180

Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes alarmierten in der vergangenen Nacht die Polizei zu einem Betriebsgelände in Britz. Kurz nach Mitternacht bemerkten die beiden Angestellten auf dem Gelände der BVG am Schlosserweg zwei Personen, die an einer Kabeltrommel hantierten. Wenig später eintreffende Kräfte des Polizeiabschnitts 48 stellten zunächst einen 27-Jährigen auf dem Hof und nahmen ihn fest. Sein mutmaßlicher Komplize, ein ebenfalls 27 Jahre alter Mann, versuchte noch zu flüchten und warf dabei einen Bolzenschneider weg. Auch er wurde nach kurzer Verfolgung festgenommen und das Werkzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden Tatverdächtigen ein Kabel von einer Trommel abgewickelt und bereits in mehrere transportgerechte Stücke geschnitten hatten. Die beiden Festgenommenen wurden dem zuständigen Kommissariat des Polizeiabschnitts übergeben. Die Ermittlungen dort dauern an.