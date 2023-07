Mehrere Autos nach Containerbrand beschädigt

Nr. 1179

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer Brandstiftung nach Friedrichshain gerufen. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen gegen 2 Uhr Flammen an einem Müllcontainer in der Rigaer Straße bemerkt und den Notruf getätigt haben. Das Feuer griff noch vor Eintreffen der Feuerwehr auf eine geparkte Kombilimousine über, drei weitere, danebenstehende Fahrzeuge wurden durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.