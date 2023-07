Festnahme nach Kfz-Diebstahl und Flucht

Nr. 1178

Gestern Abend konnte ein Autodieb in Prenzlauer Berg trotz versuchter Flucht festgenommen werden. Gegen 20.40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer in einem Pkw die Wichertstraße aus Richtung Stahlheimer Straße kommend. Im Kreuzungsbereich der Wichertstraße / Schönhauser Allee bog der Autofahrer nach rechts ab, obwohl die Ampel für ihn „rot“ abstrahlte und fuhr weiter in Richtung der Berliner Straße. Eine Funkwagenbesatzung wurde darauf aufmerksam und wollte das Fahrzeug anhalten. Nach dem Einschalten der akustischen Sondersignale und mehreren Aufforderungen anzuhalten, beschleunigte der 44-Jährige seinen Wagen stark, überfuhr zwei weitere rote Ampeln, wendete und befuhr die Schönhauser Allee wieder in entgegengesetzter Richtung. Es kam hierbei zu mehreren Beinaheunfällen mit anderen Verkehrsteilnehmenden, u.a. mussten mehrere zu Fuß Gehende auf Höhe der Dänenstraße vom Fußgängerüberweg zurück auf den Gehweg springen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Nachdem der Autofahrer an der Einmündung Cantianstraße an einem Mittelstreifendurchbruch wenden wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer verließ das nicht mehr fahrfähige Auto und flüchtete zunächst zu Fuß in Richtung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks. Beim dem Versuch, einen dortigen Zaun zu übersteigen, wurde der 44-Jährige durch nacheilende Polizeikräfte festgenommen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein zuvor in Weißensee gestohlenen Pkw handelte. Der 44-jährige Mann wurde für weitere Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam eingeliefert. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.