Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1175

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Moabit alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 23-jähriger Motorradfahrer gegen 13.45 Uhr den Tiergartentunnel von der Invalidenstraße kommend in Richtung Potsdamer Platz befahren haben. In einer Kurve habe er die Kontrolle über sein Kraftrad verloren und sei gegen eine Notausgangstür geprallt. Bei dem Sturz erlitt der Mann Knochenbrüche sowie innere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.