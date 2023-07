Fahrzeug prallt gegen Baum

Nr. 1174

Gestern Abend kam ein Fahrzeug in Kreuzberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Gegen 21.20 Uhr soll es ersten Erkenntnissen nach und laut Zeugenaussagen in der Yorkstraße zu einem illegalen Straßenrennen gekommen sein, in Folge dessen eines der beteiligten Fahrzeuge verunfallte. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer soll in seinem Geländewagen mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Yorkstraße in Richtung des Mehringdamms befahren haben. An der Kreuzung Yorkstraße/Großbeerenstraße kam das Fahrzeug links von der Fahrbahn ab, streifte eine Leitplanke und prallte dann gegen einen Baum. Anschließend rutschte das Fahrzeug kurzzeitig auf die Seite, bevor es letztendlich zurückkippte und zum Stehen kam. Laut Zeugenaussagen soll ein zweites Fahrzeug vermutlich ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit in selber Richtung die Yorkstraße in Richtung des Mehringdamms befahren haben. Dieses Fahrzeug habe sich nach dem Unfall des 18-Jährigen in unbekannte Richtung entfernt. In welchem Zusammenhang die beiden Autos stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Da der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des jungen Mannes sowie das Unfallfahrzeug wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Direktion 5 (City).