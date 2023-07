Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1172

Heute Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 61-jähriger Autofahrer gegen 7.40 Uhr die Grunerstraße in Richtung Spandauer Straße befahren haben. Als er nach rechts in die Jüdenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Radfahrer, der linksseitig den Radstreifen auf der Grunerstraße in Richtung Alexanderplatz befuhr. Der 40-Jährige wurde mit Verletzungen im Bereich des Kopfes, des Rumpfes und des Rückens zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City).