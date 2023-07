Auseinandersetzung im Freibad

Nr. 1170

Gestern Nachmittag kam es in einem Freibad in Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Gegen 16.30 Uhr soll ein 20-jähriger Mann in dem Bad in der Prinzenstraße im Beisein eines 18-jährigen Begleiters ein Gespräch mit einem 14-jährigen Mädchen begonnen haben. Das Mädchen soll sich durch den Mann belästigt gefühlt haben und machte deswegen lautstark auf sich aufmerksam. Der 17-jährige Bruder des Mädchens soll dann mit mehreren unbekannt gebliebenen Männern herbeigeeilt sein und sofort auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben. Im weiteren Verlauf habe die Gruppe dann auf beide Männer eingeschlagen und sich im Anschluss aus dem Schwimmbad entfernt. Der 18-Jährige wurde ambulant vom alarmierten Rettungsdienst behandelt. Auf Grund multipler Gesichtsverletzungen kam der 20-Jährige in ein Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.