Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Nr. 1169

In Schöneberg kam es gestern Nachmittag zu einem sogenannten Alleinunfall eines Fahrradfahrers. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 67-Jährige gegen 15.30 Uhr den Radweg der Lotte-Laserstein-Straße in Richtung Hildegard-Knef-Platz und stürzte aus noch nicht bekannten Gründen. Dabei verletzte sich der Radfahrer am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Andere Personen waren nach den bisherigen Erkenntnissen an dem Sturzgeschehen nicht beteiligt.