Auto bleibt nach Verkehrsunfall auf der Seite liegen

Nr. 1168

Heute Vormittag kam es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto umkippte und auf der Seite liegen blieb. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge befuhr der 84-jähriger Autofahrer gegen 11.15 Uhr die Delbrückstraße von der Hermannstraße kommend in Richtung der Karl-Marx-Straße. Mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit soll der Senior die Vorfahrt einer 38-jährigen Fahrzeugführerin im Kreuzungsbereich der Bruno-Bauer-Straße missachtet haben, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 84-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen zwei geparkte Pkw. Das Fahrzeug des Seniors kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite und blieb liegen. Zum Ort alarmierte Rettungskräfte befreiten den 84-jährigen Mann aus dem noch auf der Seite liegenden Wagen. Da der Senior während der Behandlung am Unfallort das Bewusstsein verlor, wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 38-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernimmt die weiteren Ermittlungen.