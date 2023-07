Auf dem Heimweg beraubt

Nr. 1167

Ein junger Mann rief in der vergangenen Nacht Rettungskräfte und Polizei nach Prenzlauer Berg. Der 26-Jährige gab an, dass er gegen 1.45 Uhr auf dem Gehweg der Schliemannstraße zu Fuß auf dem Heimweg war, als er aus einer Gruppe von drei Jugendlichen heraus angesprochen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde. Am Boden liegend sollen die beiden Jungen und das Mädchen weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Dabei soll einer der Angreifer auch einen Holzklappstuhl benutzt haben. Mit der entwendeten Geldbörse des 26-Jährigen soll die Gruppe schließlich in Richtung Raumerstraße geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten den Anzeigenden mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem Straßenraub hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.