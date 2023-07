Sechs Fahrzeuge bei Bränden beschädigt

Treptow-Köpenick/Marzahn-Hellersdorf

Eine Fachdienststelle des Landeskriminalamtes hat in zwei Fällen von Fahrzeugbränden die Ermittlungen übernommen.

Nr. 1165

In der vergangenen Nacht alarmierte ein Anwohner die Berliner Feuerwehr zu einem brennenden Pkw in Alt-Treptow. Gegen 2.10 Uhr stand ein Fahrzeug älteren Baujahres in der Heidelberger Straße bereits vollständig in Flammen. Obwohl das Auto vollständig gelöscht werden konnte, wurden zwei danebenstehende Fahrzeuge sowie ein Müllcontainer ebenfalls stark beschädigt.

Nr. 1166

Ein weiterer Fahrzeugbrand wurde wenig später in Marzahn festgestellt. Gegen 2.50 Uhr meldeten Anwohner der Trusetaler Straße ein in Flammen stehendes Auto. Die zum Ort alarmierte Berliner Feuerwehr löschte den Brand vollständig, jedoch wurden ein Roller sowie ein weiteres Fahrzeug durch das Feuer stark beschädigt.

In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern noch an.