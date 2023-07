Mann an Bushaltestelle lebensgefährlich verletzt

Nr. 1164

Passanten alarmierten gestern Abend Rettungskräfte und Polizei zu einem verletzten Mann ins Märkische Viertel. Zeuginnen und Zeugen gaben an, dass der 58-Jährige gegen 18.50 Uhr an der Bushaltestelle der Buslinie 122 in der Calauer Straße mit einem Jugendlichen oder sehr jungen Mann in einen Streit geriet und durch diesen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde und stürzte. Der Tatverdächtige soll anschließend in Richtung Senftenberger Ring geflüchtet sein. Durch den Faustschlag oder den Aufprall auf dem Boden erlitt der 58-Jährige Kopfverletzungen und verlor das Bewusstsein. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo die lebensgefährlichen Verletzungen sofort operativ versorgt wurden. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.