Fahrzeug flüchtet nach Verkehrsunfall

Nr. 1163

Heute früh flüchtete ein Fahrzeug in Friedrichshain nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Zeugenaussagen nach überquerte ein 33-jähriger Mann gegen 3.20 Uhr die Fahrbahn der Oberbaumbrücke, vermutlich ohne auf den Fließverkehr zu achten. Der Fußgänger wurde durch einen aus Richtung Skalitzer Straße kommenden Pkw erfasst und durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten in Richtung Warschauer Straße. Der 33-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernimmt die weiteren Ermittlungen.