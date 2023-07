Objektschützer im Dienst schwer verletzt

Nr. 1162

Während des Dienstes wurde gestern Abend ein Mitarbeiter der Polizei Berlin in Mitte sehr schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 63-jährige Angestellte des Zentralen Objektschutzes gegen 18.15 Uhr gemeinsam mit einem Kollegen auf dem Gehweg der Friedrichstraße zu Fuß zu seinem Posten unterwegs, als sich aus bislang noch nicht bekannten Gründen ein Fassadenteil in Höhe der sechsten Etage löste und herabfiel. Der 63-Jährige wurde von einem oder mehreren Bruchstücken der Steinplatte am Kopf getroffen. Durch Passanten alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch behandelt wird. Der begleitende Mitarbeiter erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant versorgt. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr begutachteten die Fassade des Bürohauskomplexes und stellten weitere schadhafte Fassadenelemente fest. Daher wurden der Gehweg und die Fahrbahn der Friedrichstraße zwischen Behrenstraße und Französischer Straße sowie der Gehweg und ein Teil der Fahrbahn der Französischen Straße zwischen Friedrichstraße und Charlottenstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen und wegen des Verdachts der Baugefährdung hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.