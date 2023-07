Sachbeschädigung in Parteibüro

Nr. 1160

Gestern Nachmittag kam es zu einer Sachbeschädigung in einem Parteibüro in Biesdorf. Gegen 14.30 Uhr betrat ein Mann das Bürgerbüro eines Abgeordneten des Abgeordnetenhauses von Berlin in der Warener Straße und führte dort zunächst ein Gespräch mit einem Mitarbeiter. Plötzlich holte der Mann ein Gefäß mit roter Farbe hervor und überschüttete einen Tisch samt den sich darauf befindlichen Flyern der Partei. Da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen.