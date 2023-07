Zwei Verletzte nach Gefahrenbremsung

Nr. 1158

Im Märkischen Viertel wurden gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall zwei Fahrgäste in einem Bus verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 31-jährige Fahrer eines Linienbusses gegen 13.15 Uhr den Wilhelmsruher Damm in Richtung Schorfheidestraße, als plötzlich eine unbekannt gebliebene Fahrerin eines Pkw vor ihm wendete. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um nicht mit dem wendenden Fahrzeug zusammenzustoßen. Dadurch stürzten im Inneren des Busses eine Seniorin und ein Kind und verletzten sich. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich vom Unfallort. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 81-Jährige wegen des Verdachts eines Oberschenkelbruches in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Das dreijährige Mädchen klagte über Schmerzen am Kopf und am Nacken und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht, die es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.