Nr. 1153

Heute früh konnte in Neukölln ein 42-jähriger Mann auf frischer Tat festgenommen werden. Gegen 4 Uhr habe ein 31-jähriger Mann beim Vorbeilaufen an seinem geparkten Wohnmobil in der Herrfurthstraße bemerkt, dass die Seitentür geöffnet war und sich im Laderaum eine ihm fremde Person aufhielt. Er habe den Fremden angesprochen und Beschädigungen an der Seitentür festgestellt. Der Unbekannte sei dann in Richtung Oderstraße geflüchtet. Der Besitzer des Wohnmobils nahm die Verfolgung auf. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und habe dem 31-Jährigen bei der Verfolgung des mutmaßlichen Einbrechers geholfen. Gemeinsam konnten sie den 42-jährigen Einbrecher in der Oderstraße festhalten und den alarmierten Einsatzkräften übergeben. Der Wohnmobilbesitzer wurde dabei leicht am Ellenbogen und am Knie verletzt. Die Alarmierung von Rettungskräften war jedoch nicht erforderlich. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte Diebesgut aus dem Wohnmobil gefunden werden. Darüber hinaus wurde weiteres Diebesgut bei ihm gefunden, dass mutmaßlich ebenfalls von Diebstählen aus Fahrzeugen stammt. Bei einer Polizeidienststelle wurden Fingerabdrücke von ihm genommen und Lichtbilder von ihm angefertigt. Anschließend wurde er aufgrund fehlenden Wohnsitzes für ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei in der Direktion 5 (City) zur Erwirkung eines Haftbefehls eingeliefert.